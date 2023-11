Nucleare: Fratin, tema da sdoganare, rappresenta garanzia del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nucleare bisogna "sdoganare il tema" perché "può essere la garanzia del futuro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a un evento a Milano. Il 21 settembre "ho istituito la piattaforma per il nucleare sostenibile che mette insieme imprese, Enti, università e tante conoscenze sul nuovo nucleare - ha ricordato il ministro -. Nucleare che da quasi 40 anni è vietato in Italia per una scelta del referendum", ma "noi parliamo di nuovo nucleare che e l'unico modo però per dare poi continuità perché le altre fonti come il sole e il vento non sono continue". Le ricerche di studi sono "su modelli di nucleare diverso che non sono più le grandi centrali di terza generazione ma che alla fine di questo decennio saranno small reactors, cioè piccoli reattori che devono essere sicuri, sostenibili e avere la competitività del prezzo", ha concluso il ministro. (Rem)