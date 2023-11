© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attimi di tensione al corteo organizzato dagli studenti questa mattina nel centro storico di Torino contro il governo Meloni e Israele. Sotto i portici di via Roma e in via Lagrange si sono create tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti nel tentativo di forzare il cordone e arrivare in piazza Castello. (Rpi)