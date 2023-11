Roma: controlli in Centro contro commercio abusivo, 250 articoli contraffatti sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli per la prevenzione e repressione del commercio ambulante abusivo, gli agenti del I gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale, ieri, ha effettuato 5 sequestri penali e 4 sequestri amministrativi, in zona Ponte Sant'Angelo, Lungotevere Tor di Nona. Si tratta di circa 250 articoli di merce contraffatta e non a norma e di oggettistica di vario genere, perlopiù borse, cinture, portafogli, giocattoli, articoli di telefonia mobile e stampe. (Rer)