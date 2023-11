Imprese: Fiera Milano, iniziata la prima edizione di Miba-Milan International Building Alliance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta ieri a Fiera Milano la prima edizione di Miba – Milan International Building Alliance, l’evento espositivo che, con la contemporaneità strategica di quattro fiere, mette in scena le proposte più innovative nel comparto del Building, per raccontare, attraverso una visione integrata e a 360 gradi, l’evoluzione degli spazi abitativi e, di conseguenza, delle città. Palcoscenico di innovazione e, perché no, anche di creatività, Miba vede il debutto di prodotti e soluzioni che stanno cambiando il modo di concepire edifici e città. Fil-rouge della manifestazione sono sostenibilità, digitalizzazione, innovazione e customizzazione dei prodotti, sia in termini funzionali che estetici, per un’offerta sempre più integrata e a misura di utente. Aumentata produttività, efficientamento energetico, accessibilità, sicurezza, ma anche comfort e intrattenimento, sono questi i principi su cui si fondano le costruzioni di oggi e che guidano le proposte degli oltre 1350 espositori presenti in fiera. Tante sono le proposte di Made expo che concorrono a rivedere in chiave moderna ogni fase del costruito, dal progetto all’involucro. A partire dai materiali innovativi e nuovi processi di produzione a bassa emissione di carbonio, tutto punta alla sostenibilità, ma anche all’impatto estetico: intonaco a base di canapa, per rivoluzionare le finiture, unendo tutela ambientale e performance; rivestimenti e pavimenti in legno riciclato, a testimoniare l'impegno verso la circular-economy; vetro, in versione curva e termoconduttore, per finestre e vetrate riscaldanti, volto a ridefinire la prospettiva delle superfici, offrendo estetica e prestazioni avanzate. (segue) (Com)