Imprese: Fiera Milano, iniziata la prima edizione di Miba-Milan International Building Alliance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’involucro acquisisce nuovi aspetti e funzioni integrate, in termini di sicurezza e design: i serramenti illuminati diventano una soluzione di security per l’abitazione, trasformando le finestre in una fonte d’illuminazione notturna; le porte a levitazione magnetica sfidano la gravità dando la possibilità di movimento con un semplice tocco del dito; le porte in acciaio e vetro trasparente, dotate di sistemi unici e innovativi, garantiscono prestazioni di isolamento termico eccellenti, anti-effrazione, anti-proiettile e anti-deflagrazione; la zanzariera motorizzata con apertura a riconoscimento facciale è la soluzione high-tech per un comfort senza compromessi, che unisce sicurezza e praticità. La rivoluzione del building coinvolge anche temi quali mobilità e accessibilità, con le soluzioni introdotte da Gee-Global Elevator Exhibition. Gli ascensori si trasformano da “non luoghi” a spazi vivibili, accoglienti e interattivi; diventano “acquari”, che attraverso soluzioni avanzate di infotainment, si arricchiscono di schermi multimediali. Forte la digitalizzazione del settore, che contribuisce all’ottimizzazione della mobilità interna dell’edificio: gestione via app, manutenzione predittiva e da remoto, ma anche robot mobili intelligenti in grado di effettuare trasporti e consegne in totale indipendenza all’interno degli edifici. Non mancano poi nuove piattaforme di micro-mobilità autonoma volte a rendere i nostri edifici e le nostre città spazi sempre più accessibili, garantendo spostamenti rapidi perfino in aree complesse, siano esse grandi edifici oppure aree pedonali.Il nuovo edificio digitale e interconnesso include sistemi di security avanzati, sempre più integrati e customizzabili. Il controllo accessi e la video-citofonia smart dialogano con gli ascensori, per consentire di accedere ad una qualsiasi struttura in modo automatico, rapido e sicuro. Una soluzione cross con quelle presenti a Sicurezza, che conferma il trend crescente della digitalizzazione e della offerta “sartoriale”. In ambito residenziale le soluzioni sono modulari e integrabili, permettendo un continuo upgrade delle centraline, in linea con l’evoluzione teccnologica. Tutto oggi è gestibile da App, e ogni componente può essere personalizzato: centraline e sirene uniscono forme di design, materiali a basso impatto, vernici ad alta resistenza e finiture cromatiche personalizzabili. (segue) (Com)