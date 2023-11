Imprese: Fiera Milano, iniziata la prima edizione di Miba-Milan International Building Alliance (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo della security si allarga alla città: la Tvcc si fa sempre più smart e ha a bordo algoritmi complessi e soluzioni di intelligenza artificiale, i dissuasori antiterrorismo temporanei sono certificati e adatti a mettere in protezione i grandi eventi pubblici; fino ad arrivare ai cani robot, droni da terra che trovano applicazione nei cantieri, ma soprattutto pronti a intervenire dopo i terremoti per scavare senza mettere a rischio nessuno. A Smart Building Expo, infine, la parola chiave è integrazione: un piccolo ecosistema di gestione del building, con proposte scalabili, grazie a super-router, permette di controllare e monitorare via wi-fi i consumi e l’accessibilità di appartamenti, edifici o insiemi di edifici, nuovi o preesistenti, trasformando un building degli anni 50 in un edificio smart. Soluzioni altamente efficienti che garantiscono interventi da remoto e risparmi energetici notevoli, fino al 25 per cento sui consumi abituali. Tuttavia, la vera sfida è non solo il risparmio, ma la trasformazione dell’edificio da consumer a prosumer, grazie anche ai pannelli fotovoltaici, parte integrante della progettazione dell’edificio smart, o allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di Gruppi di Autoconsumo Collettivo che, grazie a soluzioni integrate e digitali, possono massimizzare l’efficientamento energetico. Sicurezza, Sbe e Gee saranno a Fiera Milano fino a domani 17 novembre. Made expo è aperta al pubblico anche sabato 18 novembre. (Com)