Roma: Silvestroni (Fd'I), per Gualtieri la provincia è una pattumiera

- È stata pubblicata la gara per la realizzazione del termovalorizzatore a Roma, con assoluto sfregio delle volontà dei cittadini e dei sindaci con palese disprezzo della volontà dei residenti che lo dovranno ospitare a Santa Palomba in un terreno decisamente non idoneo e più vicino ai centri abitati di Albano Laziale, Ardea, Ariccia e Pomezia che al territorio della Capitale. Così Marco Silvestroni senatore di Fd'I e presidente della federazione provinciale di Roma. "Prima di oggi ero preoccupato, da oggi sono decisamente schifato e infuriato perché non può essere mortificato così un territorio dove verranno bruciati seicentomila tonnellate di rifiuti all’anno. Gualtieri è anche il sindaco dell’area metropolitana ma invece di tutelarla la rende la pattumiera di Roma", aggiunge. (segue) (Com)