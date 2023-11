Roma: Silvestroni (Fd'I), per Gualtieri la provincia è una pattumiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederò che mi venga fornito l’attuale stato tumorale e lo confronteremo con il nuovo stato dopo qualche anno dall’operatività di questo mega termovalorizzatore, poiché immagino già l’impennata dei casi, annuncio fin da ora che mi costituirò parte civile insieme cittadini contro tutti quelli che hanno approvato questo scempio di Gualtieri e di chi lo appoggia ufficialmente e senza fermarlo. Insomma, prima Gualtieri chiede la deroga per la delocalizzazione degli autodemolitori della capitale in località La Barbuta, poi pubblica la gara per il termovalorizzatore, è evidente che voglia distruggere la provincia e non capisco come mai i sindaci del Pd, M5s e della sinistra tacciano davanti alla distruzione del nostro territorio", conclude Silvestroni. (Com)