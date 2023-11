© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in aumento i casi Covid.19 in Italia. Nella settimana dal 9 al 15 novembre si registrano 34.314 nuovi contagi, il 26,1 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss).(Rin)