Municipio Roma I: M5s, oggi incontro per dare voce a residenti Esquilino, Monti e Castro Pretorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle ore 18 parteciperemo all'incontro coi residenti dei quartieri Esquilino, Monti e Castro Pretorio che si terrà a via Galilei 53, presso la casa del Municipio. Così in una nota congiunta il consigliere capitolino M5s, Daniele Diaco e la capogruppo del M5s in Municipio Roma I, Federica Festa. "Sarà l'occasione per riferire delle iniziative sul verde pubblico, sulle comunità energetiche e sulle problematiche che porranno i residenti e le associazioni che hanno invitato i portavoce del M5s in Campidoglio e in Municipio I. Faremo insomma sentire la nostra voce e daremo spazio a quella di tutti i cittadini che vorranno partecipare all'iniziativa", concludono.(Com)