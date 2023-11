Germania: convegno di estremisti di destra a Wemding in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di estremisti di destra del movimento dei “cittadini dell'Impero” tedesco (“Reichsbuerger”) provenienti da tutta la Germania si riuniranno da oggi Wemding in Baviera per un congresso nazionale che proseguirà nel fine settimana. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard” aggiungendo che, secondo l'intelligence bavarese, si tratta di una delle più vaste riunioni tenute dai “Reichsbuerger”. In quello che definiscono un “congresso per il futuro”, i partecipanti discuteranno di temi come le “possibili vie verso l'Impero tedesco”, la “soluzione per noi tutti” o “Cosa è tedesco? Sul contrasto tra cristianesimo ed ebraismo”. Tra i relatori vi saranno alcuni tra i principali esponenti dei “cittadini dell'Impero”. Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania, sono circa 23 mila gli appartenenti al movimento di estrema destra. Non necessariamente monarchici, i “cittadini dell'Impero” sono nostalgici del Reich tedesco che non riconoscono né la Repubblica federale di Germania né le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, anche per effetto delle teorie del complotto che hanno accompagnato la pandemia di Covid-19, i “cittadini dell’Impero” stanno sperimentando una crescente radicalizzazione, giunta alla preparazione di tentativi di colpo di Stato sventati dalle autorità tedesche con l’arresto dei responsabili. (segue) (Geb)