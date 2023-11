Germania: convegno di estremisti di destra a Wemding in Baviera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al congresso di Wemding, il relatore principale sarà Hans-Joachim M., che terrà quattro interventi tra cui quello principale, “Possibili vie verso l'Impero tedesco”. L'estremista di destra sostiene che la Germania è “occupata da Stati Uniti e Polonia”. Come nota “Ard”, i “Reichsbuerger” sono un movimento eterogeneo sul piano sia ideologico sia organizzativo. Per il politologo Jan Rathje nel movimento militano anche estremisti di destra “classici” e neonazisti, che tentano di diffondere tra i “cittadini dell'Impero” la loro ideologia portandola a “un livello di massa” tra sostenitori delle teorie del complotto. Ora, a preoccupare sono i contatti tra alcuni relatori al congresso di Wemding e il principe Enrico XIII di Reuss, a capo di Il Consiglio, l'organizzazione di estrema destra che pianificava un colpo di Stato in Germania. Il gruppo è stato sgominato il 7 dicembre 2022 con l’operazione “Kangal”. Tra Germania, Italia e Austria sono stati arrestati 52 golpisti, tra cui lo stesso aristocratico. Altri arresti di eversori si sono succeduti nei mesi seguenti. (segue) (Geb)