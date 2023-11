Germania: convegno di estremisti di destra a Wemding in Baviera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata dell'8 dicembre dello scorso anno, nell'immediatezza dell'operazione “Kangal”, Hans-Joachim M. dichiarò di conoscere “personalmente alcuni dei golpisti” guidati dal principe di Reuss. L'estremista di destra risulta essere stato in contatto anche con i Patrioti uniti, gruppo che progettava un colpo di Stato in Germania con il rapimento del ministro della Salute Karl Lauterbach. M. ha ammesso di aver partecipato alla riunione in cui venne deciso il sequestro, aggiungendo di averlo definito “una sciocchezza”. Diversi esponenti dei Patrioti Uniti sono stati arrestati da aprile scorso, accusati come i militanti di Il Consiglio di formazione di gruppo terroristico e pianificazione di colpo di Stato. (Geb)