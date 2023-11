Covid: in ultima settimana sale a 6,7 per cento occupazione aree mediche, all'1,4 le intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce il numero di pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali d'Italia. Al 15 novembre l'occupazione dei posti letto in area medica "resta limitata, ma in aumento, pari al 6,7 per cento (4.167 ricoverati)", rispetto alla settimana precedente quanto la quota era del 5,9 per cento (dato all'8 novembre). "In leggero aumento anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,4 per cento (122 ricoverati) rispetto alla settimana precedente (1,2 per cento)". E' quanto rileva il monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l'età, presentando i valori più elevati nella fascia d'età over 90. Anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l'età, si precisa nel report. (Rin)