Indo-Pacifico: ministri Difesa Asean Plus ribadiscono impegno per multilateralismo e stabilità regionale

- I ministri della Difesa dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico e dei suoi partner principali (Asean Plus) hanno tenuto ieri il loro decimo incontro a Giacarta, in Indonesia, e hanno ribadito l’impegno comune in favore del multilateralismo e a tutela della stabilità regionale. Durante l’incontro i ministri hanno scambiato opinioni sull'ambiente di sicurezza internazionale e regionale. I ministri hanno adottato una dichiarazione congiunta sulle donne, la pace e la sicurezza (Wps), che riafferma l'impegno ad attuare pienamente il relativo Piano d'azione regionale dell'Asean e a promuovere l’agenda Wps a livello di gruppi di lavoro nel periodo 2024-2027. Il 17mo incontro dei ministri della Difesa Asean e la decima ministeriale dell’Asean-Plus si sono conclusi con il passaggio della presidenza dall'Indonesia al Laos.(Fim)