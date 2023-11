Spagna: Partito nazionalista basco, abbiamo ricevuto offerte da popolari per sostegno a Feijoo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Partito nazionalista basco (Pnv) al Congresso dei deputati spagnolo, Aitor Esteban, ha ribadito che ci sono state "offerte" da parte del Partito popolare (Pp) al suo partito durante i contatti per il dibattito di investitura alla presidenza del governo del leader popolare, Alberto Nunez Feijoo. In un'intervista a "Radio Euskadi", Esteban non ha voluto rivelare cosa era stato offerto per sostenere l'esponente conservatore, definendo come "speculazioni" l'offerta di un ministero in un futuro governo popolare. "Certo che ci sono stati contatti. Tutti sanno che ci sono stati e con grande insistenza da parte del Pp. Inoltre, ovviamente, quando ci sono dei contatti, la parte che è interessata a convincere la controparte fa delle offerte", ha spiegato l'esponente indipendentista confermando quanto detto ieri al Congresso durante il suo intervento al dibattito di investitura per la presidenza del governo di Pedro Sanchez. Per quanto riguarda gli accordi con i socialisti, Esteban ha spiegato che è stato raggiunto "il miglior accordo possibile per i Paesi Baschi". (Spm)