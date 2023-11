Lavoro: Landini (Cgil), contrasteremo in ogni modo idea di tornare a gabbie salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di tornare alle gabbie salariali è preoccupante ma noi la contrasteremo in ogni modo". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione organizzata insieme alla Uil in piazza del Popolo a Roma. "Abbiamo dei dati che dicono che più del 60 per cento delle famiglie nel nostro Paese non arriva alla fine del mese. E questo governo, che dice che sta facendo delle cose per rispondere a problemi sul salario e sull'orario minimo, dice che ne discuterà tra sei mesi? Quando adesso - ha aggiunto Landini - la gente non arriva alla fine del mese, e adesso è il momento di agire". (Rer)