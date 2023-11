Torino: Città si candida a Capitale europea della cultura 2033

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sappiamo che sarà molto dura, ma abbiamo tutte le caratteristiche per farcela. Con queste parole l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, durante l'evento per il secondo anno della giunta Lo Russo che si è svolto ieri alle Ogr, ha annunciato la candidatura di Torino a Capitale europea della cultura 2033. La giunta comunale è al lavoro per far sì che il capoluogo Piemontese sia l'unica proposta Italiana da contrapporre alle altre realtà europee. (Rpi)