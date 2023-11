Veneto: quattro ricercatori padovani tra gli Highly Cited Researchers 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro i ricercatori padovani, operanti all'Università degli Studi di Padova e al Veneto Institute of Molecular Medicine (Vimm), che sono stati inclusi tra gli 'Highly Cited Researchers 2023'. Si tratta di Maurizio Corbetta, principal investigator del Vimm, professore di Neurologia dell'Università di Padova e direttore della Clinica neurologica dell'Azienda ospedale Università di Padova, Maria Antonella Muraro, direttore del Centro di specializzazioni regionale per lo Studio e la Cura delle allergie e intolleranze alimentari, docente al dipartimento di Medicina dell'Università di Padova, Stefano Piccolo, professore ordinario di Biologia Molecolare e direttore dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e Marco Sandri, principal investigator del Vimm e professore ordinario di Patologia dell'Università di Padova. Le persone che compaiono in questa lista, sono inserite sulla "base di un indice stilato dalla società di data analysis Clarivate, che analizza attraverso esperti di bibliometrica e scienziati un'elevatissima mole di dati da ricerche condotte in tutto il mondo; partendo da questo indice, i nominativi che vengono inseriti nella classifica sono tratti dalle pubblicazioni che si collocano nell'1 per cento delle migliori per citazioni per campo e anno di pubblicazione dall'indice di citazione Web of Science". (Rev)