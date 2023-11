Ue: Eurostat, a ottobre inflazione Italia all'1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre, il tasso di inflazione annuale in Italia si è attestato all'1,8 per cento, in calo rispetto al 5,6 per cento di settembre e al 5,5 per cento di agosto. Lo si apprende da dati Eurostat. A ottobre 2022 i dati mostravano un tasso del 12,6 per cento. Fra le economie maggiori della zona euro, a ottobre la Germania ha fatto registrare un tasso del 3 per cento (rispetto al 4,3 per cento di settembre), la Spagna del 3,5 per cento (3,3 per cento a settembre), la Francia del 4,5 per cento (5,7 per cento a settembre), e i Paesi Bassi un calo dell'1 per cento (-0,3 per cento a settembre). (Beb)