Madagascar: astensione record alle presidenziali, ha votato il 20 per cento degli iscritti

- Le elezioni presidenziali tenute ieri in Madagascar hanno registrato un'astensione record, con circa il 20 per cento di affluenza. Lo riferisce il quotidiano francese "Libération", osservando che alle elezioni del 2018 aveva votato il 54 per cento degli iscritti alle liste elettorali. Con il boicottaggio del voto messo in atto da dieci candidati di opposizione su 12, di fatto al voto hanno partecipato solo tre candidati: il presidente uscente Andry Rajoelina, Siteny Randrianasoloniaiko e Sendrison Daniela Randeranirina. Ieri la coalizione di opposizione del Madagascar ha confermato di aver boicottato le urne e dichiarato che non riconoscerà l'esito delle elezioni presidenziali svolte nel Paese. "Non riconosciamo queste elezioni e non le riconosce nemmeno la grande maggioranza della popolazione malgascia", ha dichiarato il portavoce Hajo Andrianainarivelo parlando in conferenza stampa nella capitale Antananarivo a nome del gruppo. Il collettivo ha tenuto la conferenza stampa dopo la chiusura delle urne. Gli oppositori accusano Rajoelina di corruzione, mal governo e soprattutto di aver nascosto al suo Paese la doppia nazionalità francese, non consentita dalla Costituzione malgascia e che, di fatto, lo renderebbe ineleggibile alla più alta carica. Salito al potere nel 2009 con un colpo di Stato e poi rieletto alle elezioni presidenziali del 2018, l’ex sindaco di Antananarivo ha catalizzato il malcontento di ampie frange dell’opposizione, che nelle ultime settimane hanno spinto centinaia di persone a manifestare contro di lui attraverso una serie di proteste non autorizzate che la polizia ha regolarmente disperso con gas lacrimogeni. L'opposizione aveva chiesto all'Alta corte di annullare le elezioni, ma il ricorso è stato respinto.(Res)