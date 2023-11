Sindacati: Bombardieri (Uil), con Cisl continuiamo a lavorare e fare battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Cisl "continuiamo a lavorare e a fare battaglie sulle proposte unitarie. Per fortuna in Italia c'è il pluralismo sindacale, non c'è un sindacato unico". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione organizzata a Roma da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale. "Non ci sono sindacati che fanno politica partitica, ci sono sindacati che fanno politica sindacale chiedendo aumenti sui salari, interventi su sicurezza e fisco. E soprattutto chiedono al governo come mai hanno deciso di fare 68 miliardi di tagli alle pensioni nei prossimi anni", ha aggiunto. (Rer)