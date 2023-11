Sardegna: Isola protagonista in Belgio alla settimana della cucina italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le eccellenze enogastronomiche della Sardegna saranno a Bruxelles il 19 e 20 novembre prossimi, nel prestigioso e storico Palais d’Afrique Paleizenlaan – Tervuren, all’evento organizzato in occasione della “Settimana della cucina Italiana nel Mondo”, l’iniziativa di promozione integrata promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale attraverso la rete di Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura e Uffici Ice italiani all’estero per valorizzare la cucina e i prodotti agroalimentari italiani di qualità nel mondo. La partecipazione dell’Isola, voluta dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna e organizzata dall’Agenzia Laore Sardegna, prevede due giorni interamente dedicati a degustazioni e quattro show cooking, tra ricette, prodotti agroalimentari e vini a marchio di qualità che saranno raccontati da cuochi sardi e sommelier negli spazi dedicati alla regione. La Sardegna declinerà il tema che caratterizza questa VIII edizione della rassegna mondiale “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto” puntando sulla sana alimentazione della Sardegna come stile di vita. "La Sardegna - ha sottolineato l’assessore Valeria Satta - in questo momento è la Regione più richiesta e ricercata, non solo nel settore vino ma in tutto ciò che sono i prodotti agroalimentari tipici del territorio. Questo ci sta spingendo sempre di più nell'esigenza e necessità di promuovere la nostra Isola all'estero e in Italia. Con la partecipazione a Bruxelles, in una vetrina di eccellenza, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida racconteremo la nostra terra attraverso degustazioni, convegni e racconti carichi di tradizioni". (segue) (Rsc)