Sardegna: Isola protagonista in Belgio alla settimana della cucina italiana nel mondo (2)

- La manifestazione sarà aperta domenica mattina da Pino Nacci - Presidente della Federazione Italiana Cuochi in Belgio – con l’inaugurazione degli stand enogastronomici. Nel pomeriggio, nell’area riservata ai convegni, interverranno: Valeria Satta, assessore dell’agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna; il Direttore ITA Tindaro Paganini, Simone Billi, presidente del comitato per gli italiani nel Mondo e presidente Unione interparlamentare Italia Belgio, Giorgio De Bin Direttore della Camera di Commercio Belgio-Italiana, il responsabile Enit Bruxelles Alfonso Santagata, Benedetta Dentamaro Vice Presidente Comites ed Elisa Vitella responsabile CNA Bruxelles. Interverrà poi Alessandro Ciriciello, componente del Tasin, media & Public Affairs della Federazione Italiana Cuochi, che illustrerà i motivi per i quali la Sardegna è una delle così dette zone blu, ovvero quelle zone in cui si riscontra un maggior numero di ultracentenari. La presenza della Regione Sardegna alla manifestazione si pone gli obiettivi di contribuire a rafforzare l’immagine del territorio sardo, informare sulle produzioni regionali a marchio di qualità e indirizzare i target verso un consumo consapevole. È un’opportunità per promuovere le radici identitarie regionali. Il prezioso patrimonio enogastronomico da preservare, connubio di storia, territorio e passione, nel quale prodotti agroalimentari e vini sardi a Dop e Igp giocano un ruolo cruciale, anche nella narrazione del gusto, garantendo qualità superiore e tutela di antiche e abili pratiche agricole tramandate di generazione in generazione. Promuovere la conoscenza e l'apprezzamento dei prodotti della Sardegna è un atto di preservazione culturale e di sostegno all'agricoltura locale che contribuisce alla salvaguardia di un patrimonio che merita di essere tramandato alle generazioni future. (Rsc)