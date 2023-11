Sciopero: Landini (Cgil), diritto in Costituzione, limitarlo va contro cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il diritto di sciopero è inserito in Costituzione vuol dire che è un diritto di ogni cittadino che deve poter aderire liberamente. Quando tu metti in discussione questa cosa non stai facendo una cosa contro il sindacato o i sindacalisti ma contro i cittadini". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione organizzata insieme alla Uil in piazza del Popolo a Roma. "La piazza di oggi è la risposta che dimostra che non il sindacato, ma le persone non vogliono rinunciare alla democrazia e ai propri diritti - ha aggiunto -. Se il governo vuole ascoltare, allora cambi idea e smetta di fare cavolate, e ritiri la precettazione. Noi finché non porteremo a casa risultati non ci fermeremo". (Rer)