Sanità: Asl Roma 5, inaugurato il nuovo presidio socio-sanitario di Artena

- È stato inaugurato il 15 novembre il nuovo presidio socio-sanitaria di Artena. Già pienamente operativo, mette a disposizione dei cittadini servizi specialistici quali: attività pediatrica vaccinale dell'età evolutiva; percorso di preparazione al parto per le donne in gravidanza; attività specialistica come quella di cardiologia, ortopedia e fisiatria e sedute per i prelievi ematochimici (presto disponibili nella struttura). Si tratta del primo edificio, completamente pubblico, che il Comune possiede e mette a disposizione della propria comunità. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale dell'Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, dell'assessore regionale al Bilancio e Programmazione economica, Giancarlo Righini, del sindaco di Artena, Felicetto Angelini, dell'assessore comunale con delega ai Servizi Sociali, Laura Caschera, e di tutte le autorità civili e militari. "È un passaggio importante, epocale, per una città come Artena. Questo progetto è bello, funzionale ed efficace e si muove, insieme ad altri promossi dall'Asl Roma 5, nella direzione di fornire prestazioni sanitarie sempre più di prossimità e a domicilio dei pazienti", ha commentato il direttore Santonocito. La struttura, realizzata anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, nel prossimo futuro vedrà l'installazione di pannelli fotovoltaici per essere completamente ecosostenibile.(Com)