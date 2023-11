Polonia: sondaggio, più del 60 per cento dei cittadini contrari a introduzione dell'euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più del 60 per cento dei cittadini polacchi non vuole l'introduzione dell'euro da parte del nuovo governo. È quanto emerge da uno studio condotto dal laboratorio Ibris. Secondo l'indagine, il 62,9 per cento dei polacchi ritiene che il potenziale nuovo governo formato dalla Coalizione Civica (Co), Terza Via e Sinistra non dovrebbe cercare di introdurre l'euro in Polonia. All'introduzione dell'euro in Polonia si oppongono soprattutto i sostenitori del partito Diritto e giustizia, al governo nel Paese negli ultimi otto anni. Questa risposta è stata data dall'85 per cento degli intervistati dell’elettorato del PiS. Fra coloro che sostengono l’introduzione di una moneta europea sono soprattutto sostenitori di Co, Terza Via e Sinistra. L’euro avrebbe dovuto essere introdotto in Polonia in conformità con le disposizioni del trattato di adesione del 2003 all’Unione europea. Tuttavia, le autorità di Varrsavia non hanno ancora espresso una volontà politica o decisioni economiche concrete che possano avvicinare la Polonia alla moneta unica dell’Ue. Lo studio di Ibris è stato condotto il 10 novembre 2023 su un campione di 1.067 cittadini polacchi adulti. (Vap)