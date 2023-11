© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEGiornata di studi sul nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) organizzata dalla Città Metropolitana di Napoli. Con il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, Antonio Meola segretario Generale della Città Metropolitana di Napoli. La tavola rotonda del pomeriggio sarà presieduta dal vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo e sarà introdotta e moderata da Maurizio Santise, Consigliere del Tar Campania. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba porterà i saluti istituzionali dell'Ufficio territoriale di Governo prima degli interventi di Michele Oricchio, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, Antonio Giuseppone, Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Campania, Dario Simeoli, consigliere di Stato, Matteo Lorito, rettore dell'università degli studi di Napoli Federico II, Gianmario Palliggiano, consigliere Tar Campania Napoli, Angelo Lancellotti, presidente Acen, Immacolata Troianiello, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli. Sala Consiglio metropolitano di Santa Maria La Nova - Napoli ore 9.30REGIONEQuinta edizione di Innovation Village Award premio è istituito da Knowledge for Business con Asvis ed Enea, organizzato con Tecup e il supporto di Regione Campania e Comune di Napoli e Optima Italia main sponsor: migliori 24 progetti di quest'anno, scelti tra le 185 candidature provenienti da innovatori di tutta Italia. Saranno premiate le innovazioni più in linea con i principi di sostenibilità. Intervengono Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Regione Campania; Dino Falconio, sub-commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli Coroglio; Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village; Vito Grassi, vicepresidente Confindustria. Auditorium Porta del Parco, via Diocleziano - Napoli (ore 9).Convegno dal titolo "Giovani, imprese ed istituzioni insieme per il Pmi Day” nell’ambito della Giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Al centro del dibattito il tema della libertà come presupposto di crescita economica e fondamento della cultura d'impresa. I lavori saranno introdotti dal presidente del Gruppo Piccola industria dell'Unione industriali Guido Bourelly, vice presidente Education e Valorizzazione del Capitale Umano dell'Associazione degli industriali napoletani Giancarlo Fimiani, del direttore dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra, della consigliera Città Metropolitana di Napoli delegata alla Programmazione scolastica e Formazione Ilaria Abagnale. Interverrà il Presidente Piccola industria Confindustria, Giovanni Baroni. Unione industriali, piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 10).Forum clima e energia “La Campania alla sfida del Clima Legambiente presenta "rapporto comuni rinnovabili, Campania 2023”. Tutti i dati della Campania rinnovabili, i comuni virtuosi, le proposte di Legambiente. Partecipano Sandro Staiano, direttore Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II, Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte Francesca De Falco, Dirigente della Uod 500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia dell'Assessorato alle Attività Produttive Regione Campania Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Regione Campania, Cosimo Latronico, assessore all'ambiente Regione Basilicata, Carlo Gadaleta Caldarola, project manager Arti - Regione Puglia, Calogero Burgio, dirigente generale Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia Paola Brambilla, Commissione Valutazione impatto ambientale - Via e Vas del Mase, Simona Brancaccio, responsabile dell'Ufficio speciale Valutazioni ambientali, Dario Sigfrido Renzullo, funzionario ministero della Cultura Giorgio Zampetti, direttore Legambiente. Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza università Federico II, Corso Umberto - Napoli (ore 10).Diretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 14.45)VARIEManifestazione regionale organizzata da Cgil e Uil Campania che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori da tutta la regione, in occasione dello sciopero di 8 ore dei settori della conoscenza, del pubblico impiego e della sanità e degli appalti di ristorazione, pulizia e vigilanza, e dei Consorzi di Bonifica, e di 4 ore - dalle 9 alle 13 - per il trasporto pubblico locale. Piazza Plebiscito - Napoli (ore 10).Cerimonia di consegna degli attestati di qualificazione professionale per il corso di formazione 'Ponteggi'. Saranno presenti Carlo Berdini, direttore della casa circondariale 'Giuseppe Salvia' Poggioreale, Mattia D'Acunto direttore Cfs Napoli e Massimo Sannino vice presidente del Cfs Napoli, Rita Lucido e Alfredo Foglia, rispettivamente coordinatori delle aree formazione e sicurezza del Cfs Napoli. Il corso di formazione 'Ponteggi', promosso nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dal Cfs Napoli e il ministero di Grazia e Giustizia dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è servito ai detenuti ad apprendere le tecniche per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. Carcere di Poggioreale - Napoli (ore 10.30).Conferenza dell'archeologo Domenico Camardo, a cura dell'associazione internazionale Amici di Pompei Ets, su “La ricostruzione dei sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue nell'antica Ercolano”. Auditorium degli scavi Parco archeologico - Pompei (ore 17).Al via la seconda stagione del Teatro Instabile Napoli con la direzione artistica di Gianni Sallustro , si apre con Stefano Amatucci che dirige "Il viaggio di Nabil" con Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Vladimir Randazzo, Antonio Ciorfito. Repliche fino a domenica 19 novembre. Teatro Instabile - Napoli (ore 20).Iniziativa “Notte bianca a Port’Alba” per salvare la via dei libri. Ci sarà una raccolta di firme per il manifesto per Port’Alba. Alle 22 ci sarà una performance degli attori del Tram Teatro di Port’Alba. Partecipano anche Maurizio De Giovanni, Sergio Siano, Marco Zurzolo. Port’Alba - Napoli (dalle 20 alle 23).(Ren)