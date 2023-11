© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil il trasporto pubblico a Roma sta subendo chiusure e ritardi. Per quanto riguarda il servizio Metro sono regolarmente aperte le linee A e B/B1. Chiusa invece la Metro C. La linea Termini-Centocelle e la rete bus filobus e tram potrebbe subire riduzioni o interruzioni fino al termine dello sciopero previsto per le 13. (Rer)