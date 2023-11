© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Papa a Kiev rimane come prospettiva. Ultimamente la cosa è venuta un po' meno. C'è stata comunque la missione del cardinale Zuppi. La visita del Papa rimane sullo sfondo. Se si realizzassero le condizioni per questa visita, il Papa ci andrebbe". Lo ha detto Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, intervenuto a Sky Tg24 Live In Genova.(Rin)