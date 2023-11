Regno Unito: Braverman, il piano di Sunak per il ricollocamento in Ruanda è destinato a fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, scrivendo sul quotidiano "The Telegraph", ha attaccato il primo ministro, Rishi Sunak, affermando che i suoi piani per ricollocare gli immigrati illegali in Ruanda sono destinati a fallire a meno che non venga introdotta una legislazione di emergenza che prevalga espressamente sul diritto internazionale. Braverman è stato rimossa dall'incarico da Sunak lunedì scorso, due giorni prima che la politica del governo volta a ridurre l'immigrazione irregolare attraverso la Manica trasferendo i richiedenti asilo in Ruanda fosse dichiarata illegale dalla Corte suprema. Da allora Sunak ha promesso di trasformare il memorandum d'intesa del Regno Unito con il Ruanda in un trattato giuridicamente vincolante e di affrontare le carenze nei processi di asilo della nazione dell'Africa centrale indicate dalla corte. Nell'editoriale Braverman ha scritto che il governo ha perso contro la Corte suprema "non perché quelle promesse fossero incarnate in un determinato strumento giuridico, un memorandum, piuttosto che in un altro, un trattato", aggiungendo che per attuare la politica attraverso un accordo internazionale ci vorrebbe "almeno un altro anno". "L'intera legge britannica sui diritti umani così come la Convenzione europea sui diritti umani, e altri pertinenti obblighi o leggi internazionali, inclusa la Convenzione sui rifugiati, dovranno prima essere disapplicati", ha spiegato la ministra. (Rel)