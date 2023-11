Osce: la delegazione parlamentare italiana partecipa a riunione in Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'Osce, guidata dal presidente, Eugenio Zoffili, parteciperà alla 21ma Riunione autunnale dell'Assemblea in programma a Jerevan, in Armenia, dal 18 al 20 novembre 2023. La riunione, a cui parteciperanno le Delegazioni parlamentari dei 57 Stati aderenti, si articolerà nel 'Forum Mediterraneo', dove si discuterà della situazione in Medio Oriente con la partecipazione dei capi delegazione parlamentari dei Paesi partner mediterranei per la cooperazione dell'Osce (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco, Tunisia), e in una Conferenza parlamentare dal titolo 'L'Osce in tempi di crisi: il ruolo dell'Assemblea parlamentare nel rispondere alle sfide interne ed esterne'. La riunione sarà occasione per affrontare temi quali il ruolo dell'Osce in un'epoca di conflitti nell'ambito della sicurezza, la corruzione come minaccia fondamentale alla pace e alla sicurezza e la protezione delle minoranze e delle persone colpite dalle guerre. La Delegazione italiana è composta dal Presidente Zoffili (Lega), dai deputati Vincenzo Amendola (PD-IDP), Fabrizio Comba (FdI), Mauro Del Barba (A-IV-RE), Emanuele Loperfido (Fd'I), Federica Onori (M5s), Catia Polidori (FI-Bp) e dai senatori Renato Ancorotti (FdI), Anna Bilotti (M5s), Susanna Donatella Campione (Fd'I) e Giuseppe De Cristofaro (Misto). (Rin)