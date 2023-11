Cina: investimenti diretti in uscita non finanziari aumentati dell’11 per cento da gennaio a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti in uscita (Odi) a carattere non finanziario dalla Cina sono aumentati dell’11 per cento su base annua da gennaio ad ottobre, attestandosi a 104,74 miliardi di dollari. Lo indicano i dati del ministero del Commercio. Gli investimenti diretti in uscita non finanziari lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) sono aumentati del 27 per cento su base annua nel periodo di riferimento, attestandosi a 25 miliardi di dollari. Il fatturato dei progetti appaltati all'estero è inoltre aumentato dell'8,3 per cento su base annua, raggiungendo 118 miliardi di dollari. (Cip)