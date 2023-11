Cina-Perù: Xi incontra Boluarte a margine Apec, al centro cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Perù dovrebbero rafforzare la cooperazione nei campi dell’istruzione, del turismo, della scienza e della tecnologia, diventando un “modello di apprendimento reciproco tra differenti civiltà”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un incontro avuto ieri con la presidente del Perù, Dina Boluarte, a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. “Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, più di mezzo secolo fa, i due Paesi si sono compresi e sostenuti a vicenda su questioni incentrate sui loro interessi fondamentali e principali preoccupazioni”, ha detto Xi. Nel 2023, anno che segna il decimo anniversario del partenariato strategico globale Cina-Perù, i due Paesi dovrebbero rafforzare la fiducia politica reciproca, il coordinamento strategico, la cooperazione in settori tradizionali come economia, commercio, energia e minerali, e coltivare nuove iniziative di cooperazione nell’economia digitale, nello sviluppo verde e in altre aree. (Cip)