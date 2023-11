Roma: partito da piazza Barberini corteo rete studenti medi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fumogeni rossi è partito da piazza Barberini in direzione piazza del Popolo il corteo organizzato dalla rete degli studenti medi. "Se non cambierà, lotta dura sarà" gridano in coro i manifestanti. Al centro della strada è stato srotolato lo striscione di apertura del corteo: "Non resteremo a guardare. Studenti e lavoratori in piazza", recita lo slogan. "La conoscenza unisce il Paese. No all’autonomia differenziata", "Augusto in lotta", "Collettivo caravillo" e "Fiom-Cgil Roma e Lazio. Federazione Impiegati Operai Metallurgici" si legge sugli striscioni e sulle bandiere. A guidare il corteo c’è un camioncino bianco scortato dalle forze dell’ordine e da cui risuonano canzoni antifasciste, della band dei Maneskin e del rapper Ketama126. In piazza è presente anche il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. (Rer)