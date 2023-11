Cina-Brunei: Xi a sultano Hassanal Bolkiah, nostri legami sono “d’esempio” per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Cina e Brunei, basata su rispetto reciproco, trattamento paritario e risultati vantaggiosi, costituisce “un buon esempio” per tutta la regione Asia-Pacifico. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell’incontro tenuto ieri con il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. “I nostri Paesi sono legati da un’amicizia duratura. Sono vicini fraterni e buoni partner che si fidano e sostengono reciprocamente”, ha detto Xi. “Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, 30 anni fa, Cina e Brunei hanno rafforzato continuamente la fiducia politica, allineato le loro strategie di sviluppo, ottenuto risultati fruttuosi nella cooperazione in vari campi e mantenuto un buon livello di cooperazione negli affari internazionali e regionali”, ha aggiunto il presidente cinese. (Cip)