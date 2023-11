Ue: Gentiloni chiede nuovo fondo per finanziare progetti clima e industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, chiede l'istituzione di un nuovo fondo dell'Ue per finanziare i futuri di politica climatica e industriale. In un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”, l'ex presidente del Consiglio sostiene che tale strumento è necessario per garantire la continuità nella transizione ecologica e digitale dopo la scadenza del Next Generation EU. In particolare, Gentiloni afferma: “Attualmente disponiamo di uno strumento finanziario comune per la trasformazione digitale e rispettosa del clima, il fondo per la ricostruzione post coronavirus”. Tuttavia, quando il Next Generation EU scadrà tra poco più di due anni, sarà necessario un nuovo fondo europeo per portare avanti i compiti della doppia transizione. Al riguardo, l'esponente del Partito democratico (Pd) evidenzia: “Dobbiamo trovare il modo di rafforzare l'economia europea con strumenti finanziari europei”. In tale prospettiva, per Gentiloni non deve essere esclusa l'assunzione di nuovo debito comune. (segue) (Geb)