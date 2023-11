Ue: Gentiloni chiede nuovo fondo per finanziare progetti clima e industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, sul tema dovrà decidere la Commissione europea che si formerà dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento dell'Ue, in programma a giugno del 2024. Gentiloni giustifica la sua richiesta anche con riferimenti alle mutate condizioni competitive dell'economia globale: “I nostri concorrenti, gli Stati Uniti o la Cina, attualmente non hanno meno debito dei Paesi europei, ma di più”. Tra i motivi di questa differenza, vi è il fatto che i due Paesi “stanno promuovendo fortemente la loro industria”. L'Ue non deve quindi ignorare tale sviluppo. Al riguardo, Gentiloni avverte: “Se è vero che viviamo in una nuova era geopolitica, l’Europa non può essere l’unico erbivoro tra i predatori”. (Geb)