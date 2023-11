Asia-Pacifico: Xi, nostra politica verso Stati insulari non è rivolta contro terze parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni sviluppate dalla Cina con gli Stati insulari del Pacifico non sono motivate da interessi egoistici e non putano contro terze parti. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un incontro avuto ieri con il primo ministro delle Figi, Sitiveni Rabuka, a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. La politica di Pechino nei confronti degli Stati insulari rispetta appieno la loro sovranità e indipendenza, senza vincoli politici o vuote promesse, ha detto il capo di Stato cinese, ribadendo che il suo Paese considera le Figi “un buon amico e un buon partner” nel Sud globale. Xi ha dunque invitato Suva e gli altri Stati insulari del Pacifico a rafforzare i contatti con Pechino nel quadro della cooperazione Sud-Sud. Ricordando come le Figi siano state il primo Stato insulare del Pacifico a stabilire relazioni con la Cina, con cui quest’anno è stato celebrato il 48mo anniversario dei rapporti ufficiali, Xi si è soffermato sulle “vicissitudini nel panorama internazionale” sin qui affrontate dai due Paesi, notando come questi abbiano raggiunto un sostanziale livello di sviluppo e promosso pace e stabilità a livello regionale. Nella situazione attuale, “sono disposto a lavorare con il premier Rabuka per continuare a promuovere lo sviluppo sano e stabile del partenariato strategico globale Cina-Figi, apportando maggiori benefici ai rispettivi popoli”, ha concluso Xi. (Cip)