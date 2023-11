Apec: Xi, Asia-Pacifico non può ridursi a “campo di battaglia per giochi geopolitici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asia-Pacifico non può ridursi ad “un campo di battaglia per giochi geopolitici” ed è necessario promuovere un regionalismo aperto, l’interconnessione economica e uno sviluppo che sia digitale, intelligente e verde. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, nell'intervento tenuto ieri al summit degli amministratori delegati della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. “Negli ultimi 30 anni, ci siamo attenuti ad un regionalismo aperto, all’apertura e all’inclusività, imparando dai punti di forza gli uni degli altri, condividendo quanto a nostra disposizione con un focus sullo sviluppo”, ha detto Xi. Nel quadro delle “turbolenze” e dei “cambiamenti” emersi nel panorama internazionale, è necessario attenersi alle intenzioni originarie dell’Apec e rilanciare la cooperazione Asia-Pacifico, tenendo a mente i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, ha aggiunto. “Dovremmo aderire ad una modalità d’interazione tra Paesi basata sul dialogo anziché sullo scontro, del partenariato anziché della coalizione e mantenere prosperità e stabilità nell’Asia Pacifico. La regione non può e non deve ridursi a un campo di battaglia per giochi geopolitici”, ha dunque evidenziato il presidente cinese, soffermandosi nuovamente sulle opportunità offerte dal processo di modernizzazione intrapreso dal suo Paese. (Cip)