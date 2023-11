Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereno o poco nuvoloso su pianura, Prealpi e Appennino, variabilità sulle Alpi con annuvolamenti estesi e compatti lungo le Alpi Retiche e sull'Alta Valtellina. Precipitazioni probabili a carattere nevoso e di debole intensità, a carattere intermittente, su Alpi Retiche e valli di confine. Temperature minime in generale aumento, massime in aumento sulla pianura e in calo sulle Alpi. Valori minimi in pianura tra 5-9 °C, massimi tra 15-19°C. (Rem)