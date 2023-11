Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro di principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa coordinatrice del Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, interviene all'evento "Software nelle Pmi: un motore d'innovazione per l'Italia" presso la sede del Politecnico di Milano Bovisa.MADE - Competence Center Industria 4.0, edificio B8, via Durando 10 (ore 10:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla posa della prima pietra del progetto di rigenerazione urbana Syre.via dei Rospigliosi/angolo piazza Axum (ore 11)L'assessore al Welfare e salute Lamberto Bertolé interviene all'inaugurazione del Centro Le Piccole Case della onlus L'Abilità che avrà un focus sui disturbi dello spettro autisticovia Cipro, 8 (ore 11)Presidio dei lavoratori del Comune di Milano nell’ambito dello sciopero indetto da Cgil e Uil.Piazza della Scala (ore 15:30)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte all'Offside football film festival.Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 18)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, interviene al "Convegno nazionale su rsa e non autosufficienza".Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa, interviene al convegno "Codice rosso i diritti delle vittime, informare per prevenire". Previste, tra le altre, le relazioni di Ebla Ahmed presidente dell'associazione "Senza veli sulla lingua" e della criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone.Palazzo Lombardia, auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali al 58° anniversario della Fondazione Maugeri.IRCCS Maugeri, Auditorium, Via Salvatore Maugeri, 10 Pavia (ore 10)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla presentazione di Palazzo Moroni, edificio seicentesco interessato da interventi di restauro , rifunzionalizzazione e valorizzazione per l'adeguamento degli spazi alla funzione museale.via Porta Dipinta, 12 Bergamo (ore 11)Il sottosegretario alla Presidenza con delega All'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa, su delegata del presidente Attilio Fontana, alla XIII edizione di "Milano AutoClassica", salone dell'auto classica e sportiva.Rho Fiera Milano (ore 11)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla "Giornata del prematuro".Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia (ore 11:30)L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, interviene all'incontro sul "volontariato nel sistema di emergenza urgenza in Lombardia" organizzato in collaborazione con Areu. Palazzo Lombardia, Auditorium "Testori" piazza Città di Lombardia, 1 (ore 17)VARIEInaugurazione della nuova cabina elettrica secondaria Underground Compact Substation di A2A. Intervengono l'Amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, l'assessora al Verde e Ambiente del Comune di Milano Elena Grandi e il Presidente e amministratore delegato di Schneider Electric Italia, di Aldo Colombi.Smart Lab di Unareti, via Rubattino, 84 (ore 9)Marcia nelle vie del centro di Varese per celebrare la ricorrenza della Giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza.Partenza da piazza Repubblica (ore 10)Presidio in occasione dello sciopero nazionale delle categorie Cgil e Uil della Funzione Pubblica, della Scuola, dei Trasporti, del Commercio e delle Comunicazioni. Previsto un maxischermo con in collegamento i segretari generali nazionali Cgil, Maurizio Landini, e Uil Pierpaolo Bombardieri.Palazzo Lombardia (ore 10)Terzo giorno di Miba Milan International Building Alliance, l’evento che riunisce Made expo, Sicurezza, Smart Building Expo e Flobal Elevator Exhibition. Appuntamento Donne InSicurezza, per confrontarsi sul ruolo che la sicurezza privata può avere per contrastare il tema della violenza sulle donne.Rho Fiera Milano, Assiv, Sala Giove, Pad. 10 (ore 10)"Software nelle PMI: un motore d'innovazione per l'Italia". Invito alla presentazione della quarta edizione dello studio a cura degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con AssoSoftwareMADE Competence Center Industria 4.0, edificio B8, via Durando 10 (ore 10:30)Incontro con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin nell'ambito del National Geographic FestivalCitylife, Cinema Anteo, Sala Maestoso, Piazza Tre Torri (ore 10:30)Presentazione dei risultati delle ricerche "Effettofestival 2023" e "Fruizione culturale: i giovani tra festival e social media" promosse da Intesa Sanpaolo per approfondire la conoscenza delle produzioni e dei consumi culturali, con un focus specifico sulle generazioni più giovani.Triennale Lab, viale Alemagna, 6 (ore 10:30)A Made expo terzo appuntamento di Re-regeneration real estate l'incontro Milano in cui sono presentati tre importanti progetti - Torre Velasca, Torre Antonini, Cascina Monluè - che stanno interessando la città.Citylife, Cinema Anteo, Sala Magenta, Piazza Tre Torri (ore 11)Presentazione stampa e visita in anteprima di Palazzo Moroni dopo tre anni di restauri che hanno coinvolto anche le cinque sale del piano nobile, di epoca ottocentesca, annesse all'impianto originario del Palazzo nel 1838.Via Porta Dipinta, 12 Bergamo (ore 11)Tavola rotonda "Che cos'è il capitale naturale?" nell'ambito del National Geographic Festival. Intervengono: Robert Costanza, University College London, Ian Miller, National Geographic Society; Ivan Faiella, Banca d’Italia; Andrea Gibelli Presidente FNM SPA.Citylife, Cinema Anteo, Sala Maestoso, Piazza Tre Torri (ore 11:30)Il Gruppo Prada partecipa al National Geographic Festival in due momenti incentrati sul progetto di educazione alla preservazione dell'oceano Sea Beyond, condotto in partnership con Unesco dal 2019. Panel tra l'influencer Sofia Pasotto e il biologo marino Giovanni Chimenti sui progetti scientifici condotti all'interno del progetto Sea Beyond Citylife, Cinema Anteo, Sala Maestoso, Piazza Tre Torri (ore 12:30); Proiezione del Documentario curato da Nat Geo e Sea Beyond "Il Bianco nel Blu", sulla scoperta del corallo nero alle isole Egadi da parte di Giovanni Chimienti. Citylife, Cinema Anteo, Sala Zenit, Piazza Tre Torri (ore 15)Pronti a disegnare il futuro? Il volontariato nel sistema emergenza urgenza in LombardiaPalazzo Lombardia, Auditorium Testori (ore 17)Assegnazione degli Awards di MADE expo il riconoscimento alle aziende che più si distinguono a livello di innovazione nell’ambito dei saloni Costruzioni e Involucro.Rho Fiera, Padiglione 3 (ore 17)Seconda edizione del National Geographic Fest, "Cosa si respira nelle piazze arabe?". Intervengono: Aldo Liga, Research Fellow, Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa, Ispi; Arianna Poletti, Giornalista; Umberto Profazio, Analista politico, Nato Defense College Foundation; Caterina Roggero, docente, Università degli Studi di Milano-BicoccaPalazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 18)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e l'assessore all'Ambiente, energia e mobilità, Giada Turato, incontrano i giornalisti per presentare Monza fast future, Festival della sostenibilità che si tiene il 21 e 22 novembre in Villa Reale.Comune di Monza Sala Giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste, (ore 14) (Rem)