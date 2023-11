Imprese: computer, la taiwanese Asustek istituirà linea di produzione negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio è arrivato dopo che il produttore cinese di computer Lenovo ha intentato questa settimana una causa contro Asustek presso un tribunale federale della California, con l'accusa di aver violato quattro dei suoi brevetti relativi alle comunicazioni wireless, allo scorrimento diagonale del touchpad e ad una cerniera che consente a un laptop di convertirsi in una configurazione tablet. Le violazioni sarebbero state riscontrate in particolare nei laptop Zenbook Pro e Zenbook Flip 14 di Asustek. Lenovo ha chiesto danni finanziari per un ammontare non specificato, citando perdite di profitti e royalties, oltre che un'ordinanza del tribunale che impedisca in modo permanente queste e future violazioni. (Cip)