India: Kashmir, cinque “terroristi” uccisi in operazione di sicurezza nel distretto di Kulgam

- Cinque “terroristi” sono stati “neutralizzati” in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Kulgam, nell’area di Damhal Hanji Pora. Lo ha reso noto la polizia di zona del Kashmir, coinvolta nell’operazione insieme all’Esercito e alla Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Le identità dei cinque morti non sono ancora state accertate. L’operazione è iniziata ieri pomeriggio e non si è ancora conclusa. Il 15 novembre, la polizia e l’Esercito hanno riferito di aver sventato un tentativo di infiltrazione lungo la Linea di controllo (Loc), la demarcazione militare che separa il Kashmir controllato dall’India da quello controllato dal Pakistan, nel settore di Uri, uccidendo due uomini, uno dei quali identificato come Bashir Ahmed Malik. (segue) (Inn)