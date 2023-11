Roma: due forni e un investimento che sfiora il miliardo, al via gara per termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due forni, ciascuno della capacità di 300mila tonnellate l'anno, e un investimento che sfiora il miliardo per realizzare l'impianto nell'area acquisita da Ama in zona Santa Palomba: è stata pubblicata ieri pomeriggio la gara per costruire il termovalorizzatore di Roma. L'obiettivo è farlo entrare in funzione nel 2026. Il valore dell'investimento è stabilito in 946 milioni e 100 mila euro: quasi 820 milioni sono destinati ai lavori, 26,4 milioni circa è l'ammontare dei costi per la sicurezza e più di 153,3 milioni saranno allocati per la manodopera. Il termine ultimo per presentare le offerte è tra 180 giorni, quindi sei mesi che scadono il 16 maggio del 2024. La durata della concessione sarà di 33 anni e 5 mesi, sulla base del piano economico-finanziario presentato dal Comune di Roma. L'operazione nel corso di tutta la durata della concessione ammonterà a 7,4 miliardi di euro, equivale a dire tra entrate e uscite in cui vanno considerati costi di investimento, costi e guadagni per il conferimento dei rifiuti, costi e guadagni per l'uso dei terreni e altre variabili. Il Comune di Roma ha confermato il tetto massimo di 40 milioni a valere sulle casse pubbliche per i cosiddetti impianti ancillari, ovvero le strutture in grado di trasformare il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti in energia e ceneri da reimmettere sul mercato e da cui l'ente comunale potrà trarre a sua volta profitto. (segue) (Rer)