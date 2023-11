Roma: due forni e un investimento che sfiora il miliardo, al via gara per termovalorizzatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il termovalorizzatore avrà una potenza energetica di 67,6 Megawatt al netto dell’autoconsumo, equivalente al fabbisogno energetico di 200.000 famiglie. L’impianto per la cattura della Co2 consentirà di andare oltre l’obiettivo dell’abbattimento del 90 per cento delle emissioni indicato nel piano rifiuti di Roma. "È stata pubblicata la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore che porrà fine alla vergogna di una città costretta a mandare a caro prezzo i propri rifiuti nelle discariche e nei termovalorizzatori di tutta Europa", ha detto ieri il sindaco Roberto Gualtieri in occasione del secondo rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica e ha mostrato in anteprima alcune delle immagini del progetto messo a gara. A oggi ha presentato una manifestazione di interesse a realizzare il progetto la multiutility Acea quale capofila di una cordata di imprese che include Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez. "Sarà un impianto all’avanguardia sul piano tecnologico il che lo renderà il meno inquinante d’Europa - ha spiegato Gualtieri -. Grazie a questo impianto, Roma potrà raggiungere l’obiettivo discarica zero attraverso la trasformazione energetica dell’intera quota indifferenziata dei rifiuti prodotti più tutti gli scarti della differenziazione". (segue) (Rer)