Roma: due forni e un investimento che sfiora il miliardo, al via gara per termovalorizzatore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha ricordato anche che "il termovalorizzatore costituisce solo uno dei tasselli del nuovo assetto impiantistico di Roma, che si completerà con i due biodigestori per il riciclo della frazione organica che verrà trasformata in biometano per alimentare i mezzi di Ama e in fertilizzante per i nostri parchi, e degli impianti per la valorizzazione dei diversi materiali differenziati. Per tutti questi impianti le procedure di autorizzazione sono in parte completate in parte in corso e tutti saranno operativi entro il 2026. I nuovi impianti - ha affermato il sindaco - non avranno solo benefici ambientali e in termini di stabilità degli sbocchi, ma porteranno anche a una riduzione significativa dei costi di trattamento e un aumento dei ricavi della vendita dei materiali differenziati, con un risparmio netto che arriverà a oltre 100 milioni nel 2028, che potranno andare tutti a incrementare la qualità della pulizia e alla riduzione della Tari, che potrà essere avviata già nel 2026-2027. I rifiuti da un costo economico e ambientale diventeranno una preziosa risorsa da riciclare, mentre diciamo addio a impianti inquinanti e invasivi come le discariche e i Tmb, come quello di Rocca Cencia che abbiamo chiuso definitivamente lo scorso aprile". (Rer)