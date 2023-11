Roma: palloncini rossi e blu in piazza del Popolo, Cgil e Uil pronti a inizio manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di palloncini rossi e blu sono appesi in piazza del Popolo a Roma. Fischietti, striscioni per la pace e manifesti contro la privatizzazione, il caro vita, e i morti sul lavoro. È tutto pronto nel centro della Capitale per l'inizio della manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale dei sindacati Cgil e Uil contro la manovra di governo e che durerà per tutta la mattina, fino alle 13. Dal palco allestito su un lato della piazza, con maxi schermi e amplificatori da cui ora risuona musica, nel corso della mattinata si alterneranno gli interventi dei segretari generali dei due sindacati, Maurizio Landini e Pier Paolo Bombardieri. Presenti anche i segretari di Cgil e Uil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola e Alberto Civica. (segue) (Rer)