Sicurezza: Abi-Dipartimento Pubblica sicurezza, rapine in calo in tutti i comparti più a rischio

- Cresce la sicurezza nelle banche che operano in Italia e negli altri comparti più esposti al fenomeno criminale delle rapine. Nel biennio 2021-2022, infatti, a fronte di una ripresa delle rapine totali commesse in Italia (+7,8 per cento rispetto al biennio 2019-2020), è stata registrata una sensibile riduzione del fenomeno in tutti i settori considerati. Il calo più evidente ha riguardato le rapine in banca che si sono quasi dimezzate (-46 per cento). Seguono le rapine ai distributori di carburante (-30,8 per cento), nelle farmacie (-26,6 per cento), negli uffici postali (-25,6 per cento) e nelle tabaccherie (-22,5 per cento). Rapine pressoché stabili negli esercizi commerciali (+0,4 per cento), mentre aumentano quelle commesse nella pubblica via (+14,7 per cento). Sono questi i principali risultati della nuova edizione del Rapporto Intersettoriale sulla criminalità predatoria che prende in considerazione le rapine compiute nel 2022 mettendo a confronto i diversi settori più esposti al fenomeno. Il Rapporto è stato realizzato dagli esperti di Ossif (il Centro di Ricerca Abi sulla sicurezza anticrimine) e del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, con la partecipazione di Assovalori, Confcommercio–Imprese per l'Italia, Federazione italiana tabaccai, Federdistribuzione, Federfarma, Poste italiane, Unem e Italiana petroli. (segue) (Com)