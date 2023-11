Medio Oriente: “Bloomberg”, Usa e Ue discutono schieramento forza di pace a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro principali alleati europei stanno studiando un piano per dispiegare una forza internazionale di pace nella Striscia di Gaza, al termine del conflitto tra Israele e Hamas in corso nell’enclave palestinese. Lo anticipa “Bloomberg”, che cita fonti informate, secondo cui colloqui preliminari si stanno svolgendo in seno al Consiglio di sicurezza. Secondo le fonti, i funzionari statunitensi ed europei riconoscono la presenza di grandi interrogativi in merito alle tempistiche e alle difficoltà di una missione di pace internazionale a Gaza, e segnalano scetticismo da parte di Israele, che per il momento non ha commentato pubblicamente le indiscrezioni. Discutere l’iniziativa potrebbe contribuire però a spingere Israele ad accelerare la conclusione della campagna militare, e a concentrarsi sulla pianificazione della fase successiva. (segue) (Was)